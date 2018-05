Pkw krachte auf Bahnübergang in Zug

Zwei Pkw-Insassen haben am Sonntagnachmittag einen Zusammenstoß mit einer Zuggarnitur in der Südweststeiermark unverletzt überstanden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Der Lenker dürfte das rote Warn-Blinklicht auf dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben.



Der 54-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg wollte gegen 17.30 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang im Ortsgebiet von Pölfing-Brunn im Bezirk Leibnitz queren. Dabei kam es zur Kollision mit einer aus Richtung Wies kommenden Zuggarnitur. Der Mann sowie seine am Beifahrersitz befindliche Ehefrau blieben unverletzt. Am Pkw sowie an der Zuggarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.