Polizei rettet 22 Hunde aus Transport-Martyrium

Steiermark. Ein trauriger Anblick bot sich den Polizisten im Bezirk Leibnitz, als sie einen 51-jährigen Ungarn aufhielten und seinen Kastenwagen kontrollierten. Der Mann hatte 22 Hunde und eine Katze bis zu drei Tage lang in kleinen Transportboxen transportiert.

Nachforschungen ergaben, dass die Tiere von einem Tierschutzhaus in Ungarn zu Abnehmern in Österreich und Deutschland gebracht werden sollten. Die Tiere waren bis zu drei Tagen und 3300 Kilometer weit in den Boxen eingesperrt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der Amtstierarzt ordnete die Abnahme der Tiere an und veranlasste die Betreuung in einem Tierheim. Der 51-jährige Lenker aus Ungarn wurde angezeigt.