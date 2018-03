Am Sonntag wurde eine Streife der Polizeidiensthundeinspektion gegen 19.40 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Grazbachgasse in Graz-Jakomini gerufen, weil sich mehrere verdächtige Personen im Keller des Gebäudes aufhielten. Als die Polizeibeamten den Keller betraten, ergriffen vier junge Männer die Flucht.



Polizeidiensthundeführer schwer verletzt

Nach einer Verfolgung konnten drei der Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren angehalten werden. Dem vierten Tatverdächtigen, einem bisher Unbekannten, gelang die Flucht. Bei der Festnahme leisteten sie körperlichen Widerstand, wobei ein Polizeidiensthundeführer schwer verletzt wurde.



Der Polizist konnte das LKH Graz nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen, teilte die LPD Steiermark am Montagmorgen mit.



Drogen konsumiert

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die jungen Männer im Keller des Hauses Scuhtmittel konsumiert haben dürften. Sie wurden ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen übernommen.