Rätsel um Zug-Gleis-Mädchen bei Graz

Polizisten retteten am Donnerstag ein Kind (12) von den Gleisen – eine Minute später brauste genau dort ein Zug durch. Die Beamten bekamen einen Anruf, dass sich ein Mädchen bei den Gleisen in Hart bei Graz aufhalte. Als die Polizisten vor Ort eintreffen, befindet sich tatsächlich ein Kind am angegebenen Ort.

Die zwei Beamten sprangen sofort hinunter, um das Mädchen zu retten. Kurz nach dem geglückten Einsatz braust auch schon ein Zug durch.

Bei dem Kind handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Mehr bekamen die Beamten aber von dem Mädchen nicht heraus. Sie schwieg die meiste Zeit und machte keine weiteren Angaben zu ihrer Person und ihrer Herkunft. Was die 12-Jährige auf den Gleisen zu suchen hatte, ist noch unklar.

Jetzt wurde das Sozialamt eingeschalten, um ihre familiäre Situation zu klären.