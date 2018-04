In seinem Gartenteich in Weißkirchen (Bezirk Murtal) ist ein 48-jähriger Steirer ertrunken. Der Mann dürfte laut Polizei schon Montagabend in das rund eineinhalb Meter tiefe Biotop im Garten seines Hauses gestürzt sein. Dienstagfrüh wurde er von seinem Vater im Wasser liegend gefunden. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden nicht erhoben.