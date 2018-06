Todesopfer nach schwerem Crash mit Kombi

Am Sonntag gegen 4 Uhr früh hat sich in Schladming in der Steiermark ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kombi, in dem acht Personen fuhren, kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Ramsauer Landesstraße ab. Bei dem Unfall erlitt eine Person tödliche Verletzungen, sieben Personen wurden verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

© APA/BFV LIEZEN/SCHLÜSSLMAYR

Über Böschung gestürzt

Nachdem der Lenker die Kontrolle über den Wagen verlor, stürzte der Kombi über eine steile Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und stürzte auf eine darunterliegende Straße, so die Feuerwehr.



Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, wurden bereits drei Verletzte von der Rettung in das Krankenhaus Schladming eingelifert. Der Notarzt versorgte am Unfallort die anderen fünf Wageninsassen - doch für eine Person kam jede Hilfe zu spät.