Urlauber sitzen zwei Tage am Flughafen Graz fest

Stmk. Selbst das Flughafenpersonal in Graz hat so etwas noch nicht erlebt: 160 Passagiere, die sich nach ihrem Urlaub gesehnt hatten, kamen nicht weg, weil eine Tür der Maschine ihres litauischen Billigfliegers „Small Planet“ klemmte. Von Dienstag bis Donnerstag wurden sie immer ­wieder vertröstet. Erst saßen sie schon im Flieger, dann mussten wieder raus und sollten am nächsten Morgen um 6 Uhr starten. Als die Fluggäste müde ankamen, war der Start bereits auf 14 Uhr verlegt. So ging es weiter, Ersatzquartiere bot die Airline nicht an.

Update: 70 erboste Urlauber sind bereits vom Flug zurückgetreten. Für die anderen kam am Donnerstag die Erlösung: Der Flug mit der Nummer 5P 5925 konnte um 13 Uhr schließlich starten.