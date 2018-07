Wanderer bricht vor Augen seiner Familie tot zusammen

Ein 65-jähriger Mann brach am Montag am Hochschwab (Steiermark) vor den Augen seiner Frau und seines Sohnes zusammen und verstarb noch an Ort und Stelle.

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unternahm gemeinsam mit seiner Gattin und seinem Sohn sowie zwei weiteren Begleitern eine Wanderung am Hochschwab. Dabei fuhr die Wandergruppe mit dem Pkw durch das Ramertal auf den Kastenriegel, wo sie die Tour gegen 09.45 Uhr bei einer Jagdhütte in Richtung Hintere Staritzen begannen.

Nach rund zehn Gehminuten sackte der 65-Jährige plötzlich auf einem flachen Weg des markierten Wanderweges zusammen. Die hinter ihm gehende Gattin konnte den 65-Jährigen noch auffangen und am Boden ablegen. Die Begleiter begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte. Der alarmierte Notarzt konnte in der Folge jedoch nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.