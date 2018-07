30-Jähriger unter Quad eingeklemmt: verletzt

Ein 30-jähriger Tiroler ist am Sonntag in Virgen in Osttirol mit seinem Quad umgekippt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Seine auf dem Sozius sitzende fünfjährige Tochter wurde vom Quad geschleudert. Der verletzte Mann wurde von der Bergrettung erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Tochter kam zur Beobachtung in das Spital nach Lienz.



Der Tiroler fuhr gegen 9.00 Uhr auf einen nicht öffentlichen Weg bergwärts. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Quad und kippte damit um. Er setzte selbst einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde er mittels Tau geborgen.