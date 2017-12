Ein Adventkranz ist am frühen Vormittag des Heiligen Abend in einer Wohnung in Innsbruck in Brand geraten. Die 92-jährige Wohnungsbenützerin erlitt wegen des starken Rauches eine Vergiftung. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit fünf Fahrzeugen und 16 Personen an. Die Rettung stand mit zehn Personen im Einsatz.