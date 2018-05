Absturz mit Klein-Lkw: 60-Jähriger tot

Ein 60-Jähriger ist am Mittwoch bei Itter (Bezirk Kitzbühel) in Tirol mit seinem Klein-Lkw rund 200 Meter abgestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann Richtung Bergstation Salvistabahn unterwegs, als er auf Höhe der Station rechts vom Weg abkam. Der 60-Jährige wurde beim Absturz aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen.



Der Klein-Lkw prallte schließlich gegen einen Baum und kam dadurch zum Stillstand. An der Bergung waren 30 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Itter, zehn Mitglieder der Bergrettung Hopfgarten und das Notarztteam eines Rettungshubschraubers beteiligt. Laut Polizei gibt es keinen Verdacht auf Fremdverschulden.