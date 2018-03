Am 1. März 2018, gegen 11:45 Uhr lenkte ein 51-jähriger Österreicher einen Bagger von einer Gemeindestraße am Bruckerberg auf einen Feldweg. Dabei geriet die Maschine auf einer Eisplatte ins Rutschen, kam über den Feldweg hinaus und stürzte ca. 30 Meter über einen Steilhang ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus von Kufstein gebracht. Am Bagger entstand ein schwerer Sachschaden.

© FF Pfalzen