Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß auf der Hahntennjochstraße in Imst in Tirol mit einer Kuh zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Laut Polizei sprang die Kuh in einem beschilderten Weidegebiet plötzlich vom rechten Fahrbahnrand gegen das Motorrad. Der 38-Jährige kam dadurch zu Sturz.

Die Kuh wurde nicht verletzt, sie lief zurück auf die Weide. Der Deutsche war von Reutte kommend in Richtung Imst unterwegs.