Crash von zwei Motorrädern - ein Biker tot

Tödlicher Motorradunfall. Auf der Brennerstraße in Tirol kam es am Freitag zu einem tödlichen Motorradunfall. Am Crash waren zwei Motorräder beteiligt - nähere Informationen zur genauen Unfallursache sind noch nicht bekannt. Ein Biker kam ums Leben.

Der tragische Unfall ereignete sich um 14.30 Uhr. Während ein Motorradfahrer seinen Verletzungen erlag, erlitt der zweite Verletzungen unbestimmten Grades. Die Brennerstrasse war nach dem Unfall längere Zeit gesperrt.