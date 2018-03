Seit 08.03.2018, ca 21:30 Uhr, ist die 77jährige Rosa LEHNER aus dem Senioren-Wohnheim in Amlach / Osttirol abgängig. Bei einer Suche nach der Frau, konnte deren Fahrrad im Bereich des Bahnhofes in Lienz festgestellt werden. Es ist daher möglich, dass Rosa LEHNER von dort aus einen Zug in unbekannte Richtung (Kärnten / Südtirol) bestiegen hat, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt. Sie hat kein Mobiltelefon bei sich. LEHNER ist nach Aussage ihres Sohnes orientiert und nur leicht dement. Sie dürfte weder Geld noch eine Bankomatkarte bei sich haben.





Personsbeschreibung:

165 cm groß, normale Statur, graue Haare, sehr gepflegte Erscheinung, trägt Brille mit braunem Rahmen, bekleidet mit blauer Jeans, trägt schwarze gefütterte halbhohe Winterstiefel und eine dunkle Winterjacke bis übers Knie reichend.

Hinweise an Pl Lienz: 0 59 133 / 7230