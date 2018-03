Kärntner bei Skiunfall schwerst verletzt

Ein 52-jähriger Kärntner hat sich am Dienstag bei einem Skiunfall in Matrei in Osttirol schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit hoher Geschwindigkeit über eine schwarze Piste abgefahren. Dabei kam der 52-Jährige von der Piste ab und stürzte in der Folge in einen bewaldeten Bereich ab. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Klagenfurt geflogen.