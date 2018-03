Mann am hellichten Tag niedergestochen

In Innsbruck kam es am Montagnachmittag nahe des Hauptbahnhofs in der Sterzinger Straße zu einer Messerstecherei. Ersten Informationen zufolge sei ein Streit zwischen zwei Marokkanern eskaliert, wobei einer der beiden Männer mit einem Messer schwer am Oberschenkel verletzt wurde.



Der Mann habe viel Blut verloren und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei sucht nach dem Täter, die genauen Umstände sind derzeit noch unklar.