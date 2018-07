Eine dunkle Rauchsäule war am Freitagabend über einem Innsbrucker Wohnhaus kilometerweit zu sehen. Am Innrain kam es zu einem spektakulären Brand. Ein Dach eines Hochhauses stand in Flammen. Laut ersten Informationen sollen Flämmarbeiten das Feuer ausgelöst haben.

Gegen 18.30 Uhr wurde Alarm geschlagen, wenig später war der Brand allerdings gelöscht. Um sicherzugehen, sind aber immer noch Feuerwehrleute vor Ort und halten Brandwache, schreibt die „Tiroler Tageszeitung“. Zu einer Evakuierung des Wohnhauses kam es nicht. Berichte über Verletzte liegen auch keine vor.