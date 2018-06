Mountainbiker (23) prallte gegen Baum

Ein 23-jähriger Mountainbiker hat sich am Sonntag in Nauders (Bezirk Landeck) in Tirol bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war dem Mann der vordere Reifen geplatzt, weshalb er die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Obwohl der Mountainbiker mit einer kompletten Downhill-Bekleidung ausgerüstet war, zog er sich schwere Verletzungen zu.



Der 23-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf dem Kreuzmoostrail von der Bergstation der Mutzkopfbahn kommend talwärts unterwegs, als es rund 100 Meter unterhalb der Bergstation zu dem Unfall kam. Der Biker musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.