Mountainbiker bei Unfall schwer verletzt

Ein 29-jähriger Schweizer ist am Freitag mit seinem Mountainbike im Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer gestürzt. Laut Polizei schlug der Mann mit dem Kopf am Asphalt auf. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.

Der Urlauber war kurz nach 14.30 Uhr auf der Mautstraße vom Stillupgrund talauswärts unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der 29-Jährige stürzte bei einem Bremsmanöver rund 500 Meter oberhalb der Mautstelle.