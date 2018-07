Perverser Wanderer entblößte sich vor Frauen

Ein 20-Jähriger soll sich wiederholt auf dem Wander- und Themenweg "Haslacher Moor" in Bad Häring im Tiroler Bezirk Kufstein vor Frauen entblößt und geschlechtliche Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Wie die Polizei berichtete, wurde der junge Mann im Zuge einer Fahndung festgenommen. Der Syrer wird auf freiem Fuß angezeigt.



Der 20-Jährige soll zwischen Mitte Juni und Mitte Juli Frauen abgepasst und sich entblößt haben. Nach seiner Festnahme sei er von mehreren Zeuginnen eindeutig identifiziert worden, so die Polizei.