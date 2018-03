Rätsel um toten Tourengeher in Tirol

Ein 51-jähriger Tourengeher ist Freitagfrüh tot auf einer Piste in Pertisau am Achensee (Bezirk Schwaz) aufgefunden worden. Der Mann war seit Donnerstag vermisst worden. Der Wintersportler dürfte bei der Abfahrt zu Sturz gekommen sein, teilte ein Sprecher der Polizei der APA mit.



Eine Obduktion wurde angeordnet. Dabei werde sich herausstellen, ob der Mann durch den Sturz oder aufgrund einer medizinischen Ursache ums Leben kam, hieß es.



Der 51-Jährige war bereits am Donnerstag zu der Skitour aufgebrochen und die Piste der Karwendel Bergbahn hochgestiegen. Schließlich schlugen besorgte Angehörige Alarm. Als Freitagfrüh letztendlich eine Suchaktion nach dem Tiroler startete, wurde er von einem Angestellten der Bergbahn tot aufgefunden.