Schüsse in Tirol: Großeinsatz mit Cobra

Wie "ORF Tirol" berichtet, musste die Polizei in Hall in Tirol am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz ausrücken, weil ein junger Mann im Zuge eines Streits mehrere Schüsse abgegeben haben soll.

Cobra im Einsatz

Daraufhin habe er mit der Waffe die Flucht ergriffen, weshalb auch Spezialkräfte der Cobra mit einem gepanzerten Polizei-Fahrzeug sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren.



Der Bereich um die Wohnung des Mannes, der sich laut einem Polizeisprecher in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben soll, wurde großräumig gesperrt.

Festnahme

Gegen 6.30 Uhr konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Mann soll von der Polizei vernommen, der genaue Tathergang rekonstruiert werden.