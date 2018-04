Ein bisher Unbekannter hat zwischen 3. und 10. April aus der St. Adolari Kirche in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) das am Hauptaltar an der dortigen "Maria-Loretto-Statue" aus dem Jahr 1750 platzierte Jesuskind gestohlen. Die Skulptur ist laut Polizei rund 40 bis 50 Zentimeter groß. Die Schadenshöhe sei derzeit noch nicht bekannt. Die Exekutive bat um Hinweise.