Unbekannter bedrohte 46-Jährigen mit Messer

Ein Unbekannter hat am Samstag in Innsbruck gegen 8.30 Uhr im Bereich der Bogenmeile einen 46-jährigen Mann beschimpft und mit einem Messer bedroht. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg, teilte die Polizei mit.



Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann südländischen Typs. Er hat kurze schwarze Haare und ist etwa 1,80 Meter groß. Der Mann war mit einer grünen kurzen Hose und braunem T-Shirt bekleidet. Zudem hatte er eine Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei in Innsbruck-Saggen (Tel. 059133-7589) entgegen.