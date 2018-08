Zwei Kletterer in den Tod gestürzt

Zwei Personen sind am Mittwochnachmittag am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) in den Tod gestürzt. Die beiden wollten eine Klettertour auf den sogenannten Kopftörlgrat unternehmen, als sie südseitig abstürzten, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Nähere Informationen zur Identität der beiden Todesopfer waren zunächst nicht bekannt.

Auch zur Unfallursache lagen vorerst keine weiteren Details vor. Die Leichen der beiden Kletterer wurden am Nachmittag geborgen.