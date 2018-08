Zweite Leiche in Kufstein entdeckt

In Kufstein in Tirol sind am Montag zwei Leichen entdeckt worden. Am Vormittag wurde in einem Waldstück in der Nähe der Inntalautobahn (A12) die Leiche einer Frau entdeckt, am Abend eine männliche Leiche. In beiden Fällen gebe es keine Anzeichen auf Fremdverschulden, hieß es seitens der Polizei am Dienstag. Verzweiflungstaten werden nicht ausgeschlossen.

Bei den beiden Leichen könnte es sich um zwei vermisste Personen handeln.

Seit dem 7. August ist der 36-jährige Deutsche Marcel J. abgängig. Der Mann wurde zuletzt in Kufstein gesehen. Die Fahndung lief inzwischen über Interpool.

Frauenleiche vermutlich vermisste 20-Jährige