Hochschwangere bei Tunnel-Crash verletzt

Eine 31-jährige hochschwangere Frau ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall im Ambergtunnel auf der Rheintalautobahn (A14) verletzt worden. Der Wagen der Frau blieb wegen eines technischen Defekts im Tunnel liegen, ein nachkommender Lkw fuhr trotz eingeschalteter Warnblinkanlage auf das Auto auf. In weiterer Folge stießen mehrere Fahrzeuge gegeneinander, teilte die Polizei mit.



Die 31-Jährige war gegen 10.15 Uhr in der Röhre in Richtung Tirol unterwegs, als ihr Pkw den Geist aufgab und sie auf der rechten Spur anhalten musste. Nachdem der Lkw gegen ihren Wagen geprallt war, fuhr ein Sattelschlepper auf den Lastwagen auf, ein weiteres Schwerfahrzeug krachte gegen den Sattelschlepper. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker auf der Überholspur versuchte einen Unfall zu vermeiden, indem er nach links ausscherenden Lkw auf die rechte Seite der Fahrbahn auswich. Dort kam es allerdings zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.



Für die Rettungskräfte bedeutete die Karambolage einen Großeinsatz. Die betroffene Röhre des Ambergtunnels war bis kurz nach 12.00 Uhr gesperrt, was zu einem Zusammenbruch des Verkehrs im Großraum Feldkirch führte.