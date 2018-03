Das Gute vorweg: Noch wurde kein Hund verletzt, aber wie viele der lebensgefährlichen Hundeköder noch ausliegen, ist unbekannt. Ein Hundehasser treibt in Lauterach, Vorarlberg sein Unwesen. Er legte eine Wurst, in der sich Reißnägel befinden in eine Hauseinfahrt.

Der Hundehasser ist noch unentdeckt. Die Polizei ersucht daher Hundebesitzer, darauf Bedacht zu nehmen und bittet um Zeugenhinweise. Polizeiinspektion Lauterach, Tel. +43 (0) 59 133 8132