Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Samstag in Lochau (Bez. Bregenz) in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses Rattengift ausgestreut. Der Hund der Hausbewohner zog sich dadurch eine Vergiftung zu, durch die rasche Behandlung eines Tierarztes blieb der Vierbeiner aber am Leben.

Den Ermittlungen der Exekutive zufolge wurde das Gift am Samstag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ausgestreut. Der Täter verteilte das Rattengift entlang des Gartenzauns des Gebäudes in der Bahnhofstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.