In Lech in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) ist am Freitag ein Lamm mit abgetrenntem Kopf gefunden worden. Der Körper des Tieres wurde rund 500 Meter abseits der Weide entdeckt, berichtete die Polizei. Vom Kopf fehle bisher jede Spur. Die Exekutive hat nun Ermittlungen unter anderem wegen Tierquälerei aufgenommen. Doch auch ein Riss durch ein Wildtier sei nicht völlig auszuschließen, hieß es.



Die Amtstierärztin wurde für weitere Erhebungen beigezogen. Das veterinärmedizinische Untersuchungsergebnis war vorerst aber noch ausständig. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lech zu melden.