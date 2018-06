Mann erschießt schwangere Ehefrau (26) - Festnahme

Die Polizei in Bregenz hat am späten Montagvormittag den Leichnam einer Frau aus dem Haus geborgen, in das sich am Vormittag ein bewaffneter Mann verschanzt hatte. Die Frau sei durch Schüsse getötet worden, sagte ein Polizeisprecher der APA. Man habe ihre Leiche im Stiegenhaus entdeckt. Nach ersten Informationen tötete der 30-jährige Rumäne seine 26-Jährige Ehefrau. Die Nachbarn berichten gegenüber oe24, dass die Frau schwanger war. Die Ermordete Frau war außerdem Mutter von drei Töchtern.

© APA/MAURICE SHOUROT

Keine Geiselnahme

Erste Meldungen, wonach der Mann mehrere Personen in seiner Gewalt habe, wurden von der Polizei dementiert. Die Verhandlungsgruppe der Exekutive ist an Ort und Stelle und nahm Kontakt mit dem MAnn auf. Nach stundenlanger Verhandlung gab der Täter auf und sprang aus dem Fenster im zweiten Stock. Die Polizei nahm ihn fest. Der mutmaßliche Täter sprang aus einer Höhe von mindestens acht Meter in die Tiefe, hieß es aus Polizei-Kreisen. Zum Gesundheitszustand des Mannes gab es vorerst keine Angaben.



Frau tot

Die zunächst von der Polizei in Bregenz als verletzt genannte Person ist tot. Das habe das Einsatzkommando Cobra gemeldet. Sie drangen in das Gebäude vor, in dem sich der bewaffnete Mann in einer Wohnung im Obergeschoß verschanzt hatte, sagte Polizeisprecher Rainer Fitz gegenüber der APA.

© APA

20 Polizeistreifen und Cobra vor Ort

Gegen 10.15 Uhr hatte eine Zeugin Schüsse im Bereich der Straße An der Heufurt gehört und der Polizei gemeldet. Kurz darauf waren bereits 20 Polizeistreifen sowie die Cobra an Ort und Stelle. Das Gebiet Laimgrubenweg und Strabornstraße wurde großräumig gesperrt. Um 13.50 Uhr berichtete die Polizei, dass sie die Lage und den Täter jetzt unter Kontrolle hätte.

