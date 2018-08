Sohn reanimierte seine Mutter

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Freitag am Bodensee in Fußach (Bez. Bregenz) gekommen. Ein 47-Jähriger zog seine regungslos im Wasser treibende Mutter (77) aus dem See, nachdem diese vom Schlauchboot weggeschwommen war. An Land gelang es dem Mann gemeinsam mit einer Ersthelferin, die Frau zu reanimieren. Die 77-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Bregenz eingeliefert.

Ausflug mit Schlauchboot

Die 77-Jährige war am Nachmittag mit ihrer Familie mit einem Schlauchboot auf den See gefahren. Gegen 17.00 Uhr ging die Frau ins Wasser und schwamm vom Boot weg. Als der 47-Jährige ebenfalls baden ging, bemerkte er, dass seine Mutter regungslos im Wasser trieb. Er zog sie ans Land und begann mit der Reanimation.