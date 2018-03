Jener 13-jährige Jugendliche aus Feldkirch, der seit vergangenem Freitag abgängig war, ist wieder aufgetaucht. Vincent L. sei in Deutschland aufgegriffen worden, informierte am Mittwoch die Polizei. Der Bursche sei wohlauf in die Obhut der Eltern übergeben worden.

© LPD Vorarlberg

Der Jugendliche hatte am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Wohnung seines Vaters verlassen und galt seitdem als vermisst.