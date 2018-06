Wie kam vierfache Mutter ums Leben?

Der Streit zwischen einem rumänischen Ehepaar, das über einem ehemaligen Gasthaus in der Strabonstraße in Bregenz wohnte, eskalierte Montag völlig. Während drei ihrer vier Kids in der Schule oder im Kindergarten waren, ging die Streiterei zwischen den beiden Roma (die der Bettlerszene zugerechnet werden) vor den Augen eines 4-jährigen Kindes und einer Verwandten los. Dabei zückte der Mann (30) eine Gaspistole und feuerte mehrmals ab.

Alle 4 Kinder jetzt in der Obhut des Jugendamtes

Als die Polizei vor Ort ankam, stürzte die Frau aus dem Fenster im zweiten Stock 8 Meter in die Tiefe – war sie gesprungen und hat er sie k. o. geschlagen und hinuntergeworfen? Das sind nur einige der Fragen, die zu klären sind – und, ob es Mord oder doch eine Verzweiflungstat der Frau war, die laut Nachbarn im 4. oder 5. Monat schwanger gewesen sein soll.

Noch immer nicht einvernommen werden konnte der mutmaßliche Täter, der nach Verhandlungen mit der Cobra selbst aus dem Fernster sprang und seither im künstlichen Tiefschlaf im Spital liegt. Die vier Kinder des Paares werden vom Jugendamt betreut.

