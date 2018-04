Bei einem 15-Jährigen hat die Polizei bei einer Schwerpunktaktion bei der Wiener U-Bahn-Station Meidling am Mittwoch insgesamt 96 Baggies mit Marihuana sichergestellt, die in zwei Plastikflaschen versteckt waren. Der nigerianische Staatsbürger gab an, das Suchtgift zuvor in einem Gebüsch in der Thaliastraße gefunden zu haben. Er wurde angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.