Eine Vergewaltigung erschüttert Wien. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde eine 19-jährige Frau am 28. Jänner in der Wohnung ihrer Oma von einem Unbekannten vergewaltigt.

Der Tatverdächtige sprach die junge Frau gegen 1.40 Uhr in einer Meidlinger Diskothek an und erkundigte sich, ob es ihr gut gehe, weil sie einen alkoholisierten Eindruck mache. Als die Frau das Lokal verließ, um nach Hause zu fahren, begleitete sie der Tatverdächtige zu einem Taxi und in weiterer Folge zur Wohnung der Großmutter der 19-Jährigen in Liesing, in der die junge Frau übernachten wollte. Bereits vor der Wohnungstüre packte der mutmaßliche Täter die junge Frau am Handgelenk und sagte ihr, sie solle die Wohnung aufsperren. Als sie dies tat und die Wohnung betrat, packte sie der Mann und vergewaltigte sie. Danach verließ der mutmaßliche Täter wortlos die Wohnung.

Diashow Polizei sucht diesen Mann © Polizei © Polizei © Polizei © Polizei © Polizei 1 / 5

Täterbeschreibung

ca. 18-20 Jahre alt

ca. 180 cm groß

schlank

mittelbraune kurze Haare

vermutlich Österreicher

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des mutmaßlichen Vergewaltigers führen können, werden an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten