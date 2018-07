30-Jähriger schlug Ehefrau und Kinder

Donnerstagmittag gegen 11.25 Uhr wurde die Wiener Polizei in die Jurekgasse in Wien-Fünfhaus gerufen. Der Ex-Mann einer 38-Jährigen hatte zuvor seinen 56-jährigen Vater und anschließend die Beamten verständigt, da der neue Ehemann seiner Ex-Frau diese "schon wieder schlägt".



Die Polizeibeamten trafen die 38-Jährige mit drei ihrer vier Kinder im Alter von sechs, acht, 15 und 17 Jahren in der Wohnung an. Sie hatte mehrere Hämatome im Gesicht und auch erkennbare alte Verletzungen an den Armen, berichtet die Polizei am Freitag.

Mit dem Tod bedroht

Ihr derzeitiger Ehemann habe sie und ihre Kinder im Falle einer Scheidung mit dem Tod bedroht, gab die 38-Jährige an. Er habe sie schon mehrmals geschlagen, da er nicht akzeptieren wolle, dass sie bereits Kinder aus ihrer ersten Ehe hat. Der Mann habe ihr außerdem den Kontakt zum Vater ihrer vier Kinder verboten, so die Frau.



Darüber hinaus soll der 30-Jährige sie ein weiteres Mal mit dem Umbringen bedroht haben, wenn sie ihm nicht 15.000 Euro gebe, so die Polizei am Freitag.

Täter versteckte sich im Kasten

Zuerst konnten die Polizeibeamten den Verdächtigen nicht in der Wohnung antreffen. Doch schließlich deutete der 15-jährige Sohn der 38-Jährigen auf einen Kasten, worin sich der 30-Jährige versteckte. Er gab vor, die Polizisten nicht zu verstehen.



Der Mann wurde festgenommen und wegen schwerer Nötigung, schwerer Erpressung und Körperverletzung angezeigt, außerdem wurde über ihn ein Betretungsverbot verhängt. Er zeigte sich auch im Zuge der weiteren Amtshandlung laut Polizei zu den Vorwürfen nicht geständig.