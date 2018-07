30. Juli: Hier hängt Wiens erste Weihnachts-Deko

Innere Stadt. Das Papiergeschäft Büroprofi Anton-Lustig am Hohen Markt 4 in der City sorgt für heftige Debatten in der Innenstadt: Es ist der 30. Juli. Und im Schaufenster des Geschäfts werden jede Menge Adventkalender, Weihnachtskitsch und auch Kalender für das Jahr 2019 angeboten. „Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, ereifert sich etwa Dietmar Schwingenschrot vom BZW-Die Stadtpartei.

Verkäuferin Sandra vom Papiergeschäft Lustig sieht das freilich ganz anders: „Wir verkaufen die Weihnachtsartikel mittlerweile ganzjährig an Touristen, vor allem aus China und Japan, die auf österreichische Weihnachtsartikel einfach fliegen.“

Befüllt mit Schokolade und Süßigkeiten seien die Adventkalender freilich jetzt noch nicht: „Damit beginnen wir erst im November.“

