32-Jähriger lag erstochen in Wohnung in Wien

Ein 32-jähriger Mann ist Mittwochabend erstochen in seiner Wohnung in Wien-Ottakring gefunden worden. Freunde des gebürtigen Türken machten sich Sorgen, weil sie von dem Mann schon länger nichts gehört hatten. Die Polizei brach die Tür auf und fand die Leiche in der Wohnung in der Lienfeldergasse an der Grenze zum Bezirk Hernals.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring und Einsatzkräfte der Wega brachen die Tür auf und fanden den Mann mit Schnitt- und Stichverletzungen in der Wohnung. Tatwaffe dürfte ein Küchenmesser gewesen sein, es wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien (Gruppe Hofmann) hat die Ermittlungen übernommen.