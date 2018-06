50 Polizisten suchten Buben: Die schauten WM

Wien. Dass Spanien gegen Portugal ein sensationelles Spiel werden würde, wussten offenbar zwei Fußballfans im Alter von 6 und 9 Jahren. Das Brüderpaar beschloss, als es am Samstag mit seiner Mutter (41) durch die Innenstadt bummelte: Wir gehen jetzt Ronaldo schauen!

Im Bereich der Spiegelgasse machten sich die Buben plötzlich aus dem Staub. Was da noch niemand wusste: Sie liefen nur 70 Meter weiter in das italienische Lokal Procacci.

Am Tresen. Es folgten bange Stunden für die 41-Jährige, die nach erfolgloser Suche gegen 18 Uhr die Polizei rief. Insgesamt 50 Beamte durchstreiften die City. Von den kleinen Ausreißern keine Spur. Um 22.15 Uhr kam der erlösende Anruf. „Ich dachte, es seien Kinder unserer Gäste. Sie saßen gechillt auf zwei Hochsesseln an der Bar und sahen sich das Match an. Als wir feststellten, dass sie nirgendwo dazugehören, riefen wir bei der Polizei an“, schildert Kellner Zoltan das Happy End. Die Bereitschaftseinheit der Polizei brachte die Buben wieder zu ihrer Mutter.

(lae)