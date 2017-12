55 Tonnen Müll an Weihnachtsfeiertagen

Die Weihnachtszeit ist auch Hochsaison für die MA 48: Rund 900 Mitarbeiter waren am 26. Dezember im Einsatz. Zehn Prozent mehr Müll und 25 Prozent mehr Altglas fallen in den Weihnachtsfeiertagen in Wien an. 530 Christbaumsammelstellen öffnen heute ihre Tore, außer im ersten Bezirk, dort stehen sie nach dem Silvesterpfad ab 2. Jänner zur Verfügung. 2016 wurden mehr als 160.000 Christbäume abgegeben. Sie werden zur Gewinnung von Strom und Fernwärme thermisch verwertet.