600.000  stürmen wieder Silvesterpfad

Der Wiener Silvesterpfad sorgt auch heuer dafür, dass die Nacht der Nächte zu einem Erlebnis wird. Auf elf Bühnen wird stimmungsvoll ins neue Jahr gefeiert. Dieses grandiose Angebot und das einzigartige Ambiente sind seit mehr als zwei Jahrzehnten ein absoluter Besuchermagnet. Rund 600.000 nationale und internationale Gäste feiern alljährlich mit. Ein Mix für alle Geschmäcker samt ­Musik, Walzer-Kursen, Live-Übertragung aus der Staatsoper und ein Feuerwerk am Rathausplatz stehen am Programm.

Highlights. Los geht’s ab 14 Uhr in der City mit Live-Bands und DJs wie The Carpats oder die Digital DJs. Für Spaß bei den Kleinsten sorgt das Kinder-Programm mit den Stars der okidoki-Show. Ebenfalls ab 14 Uhr gibt es am Graben eine unverzichtbare Tradition: Mit den Walzerkursen der Wiener Tanzschulen kommen Tanzfreudige jeden Alters richtig in Schwung. Johann Strauß’ Die Fledermaus wird auch heuer wieder live aus der Oper übertragen.

Prater & Seestadt. Der Prater bietet ab 20 Uhr mit Showprogramm und einem Mega-Feuerwerk einen Jahreswechsel der besonderen Art. In der Seestadt Aspern erwartet die Besucher ab 14 Uhr ein Programm mit Kinderunterhaltung, Tanzkursen und Live-Bands.