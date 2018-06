Wien. Ein Streit zwischen einem Pärchen (27, 32) in einer Wohnung in der Koppstraße in Ottakring eskalierte völlig. Der 32-jährige Afghane schnappte sich ein Küchenmesser und stach in den Schulterbereich der 27-Jährigen. Die Polizei nahm den Angreifer fest und stellte die Tatwaffe sicher. Das Opfer wurde von den Beamten erstversorgt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.