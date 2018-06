Aids-Alarm um Wiener Randalierer aus Berlin

Im Berliner Dom nahe dem Gendarmenmarkt wurde der gebürtige Wiener Roman M. (53) von der Polizei niedergeschossen – ÖSTERREICH berichtete. Jetzt läuten bei den beteiligten Beamten die Alarmglocken. Der mit vier Kugeln niedergestreckte und stark blutende Diplom-Kaufmann soll HIV-positiv und an Hepatitis C erkrankt sein.



Die Polizeiführung hat ihren Untergebenen geraten, sich medizinisch untersuchen zu lassen.



Unterdessen liegt der Wiener, der an der Friedrichstraße in der deutschen Hauptstadt ein Unternehmen angemeldet hat, nach wie vor im künstlichen Koma. Lebensbedrohlich aber sollen die Schussverletzungen in den Beinen nicht sein.

Fraglich, ob überhaupt ein Messer im Spiel war

Vergangenen Sonntag befanden sich etwa 100 Besucher im Dom, als die Polizei alarmiert wurde. Roman M. soll Besucher angepöbelt und mit einem Messer herum gefuchtelt haben. Zwei Streifenpolizisten der Direktion 3 rückten an.



Der Einsatz scheint suboptimal gelaufen zu sein, intern wird ermittelt. Warum die Polizisten keine Verstärkung riefen und warum einer den anderen sogar anschoss, wird untersucht. Inzwischen ist sogar fraglich, ob der Wiener wirklich mit einem Messer gedroht hat.



Warum vier Schüsse benötigt wurden, um den Randalierer zu überwältigen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der vielen Ungereimtheiten hat es der zuständige Richter abgelehnt, einen Haftbefehl zu erlassen. Es gilt die Unschuldsvermutung.