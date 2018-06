Wien. An der Alten Donau wurde viel zu spät mit dem Mähen begonnen – jetzt ist sie von Makrophyten so überwuchert, dass es Sperren gibt und man an vielen Stellen nicht mehr schwimmen kann.

Fehler. „Man hat sicher zu spät mit dem Mähen begonnen“, klagt Markus Grießler, Chef der Segelschule Hofbauer. „Jetzt versucht man, die Fehler auszubessern.“

In Gefahr ist auch das Lichterfest am 21. Juli. „Am 15. Juni treffen wir uns zum Krisengipfel, ob es stattfindet“, kündigte Grießler an. Warum die Stadt vom Wachstum der Pflanzen zu Sommerbeginn alljährlich überrascht wird, bleibt rätselhaft ...