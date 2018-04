Am Freitag wird der Praterstern den größten Medienauflauf seiner Geschichte erleben - denn an diesem Tag tritt das Alkoholverbot in Kraft. Und die Polizei rüstet hinter den Kulissen mit dem Magistrat, dem Büro für Sofortmaßnahmen, den Wiener Linien und den ÖBB für diesen Tag X schon seit längerer Zeit.

Großaufmarsch

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wird ab Freitag zunächst mit Flugblättern - auch mehrsprachig - über das Alkoholverbot informiert. Der nächste Schritt ist die Beschlagnahme von alkoholischen Getränken und die Abmahnung.

Danach wird gestraft: 70 Euro beträgt der Mindesttarif, im Wiederholungsfall kassiert der Magistrat bis zu 700 Euro ein. "Es gibt sehr wohl einen Zusammenhang von Alko-Szene und Kriminalität. 50 festgenommene Tatverdächtige waren zuletzt schwer alkoholisiert. Das Verbot hilft, das Festsetzen einer kriminellen Szene zu verhindern", so Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

Der angehende Bürgermeister Michael Ludwig kontert im Interview mit oe24. TV seine Kritiker: "Wir geben 150.000 täglichen Benutzern ihr Sicherheitsgefühl am Praterstern zurück und betten das in ein Gesamtpaket für obdachlose und Drogenkranke ein. Wir werden ein Alkoholverbot auch an anderen Plätzen prüfen. Ich will nicht, dass sich eine Alkohol- oder Drogen-Szene an einem Platz verfestigt."