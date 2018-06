Arbeiter stürzte von Leiter: Lebensgefahr

Ein 35-jähriger Bauarbeiter wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr lebensgefährlich am Oberkörper verletzt, als er während Eisenarbeiten von einer Leiter stürzte. Der schwere Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Flugfeldstraße in Wien-Donaustadt.



Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Vorfall wird von Polizei und Arbeitsinspektorat auf mögliche rechtliche Konsequenzen überprüft, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.