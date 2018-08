Austro-Türke attackierte Pärchen mit Messer

Ein Video, das ÖSTERREICH zugespielt wurde, zeigte den gewalttätigen Übergriff: Ein Streit endete auf der Neilreichgasse 29 am 23. Juli um etwa 20 Uhr mit einer Messerattacke. Die Polizei gab daraufhin ein Fahndungsfoto von einer Videokamera in der Umgebung frei, das den mutmaßlichen Täter zeigte. Nun wurde der Messerstecher gefasst.

Gärtner und Drogenersatzprogramm

Wie die Polizei Wien am Sonntag mitteilte, konnte der 36-jährige Austro-Türke nun aufgrund eines Hinweises sowie einer Spurenübereinstimmung vom LKA Wien ausgeforscht werden. Die Festnahme erfolgte am Freitag am Arbeitsplatz des Täters. ÖSTERREICH-Recherchen ergaben dass der Mann in einer Gärtnerei angestellt war und an einem Drogenersatzprogramm teilnahm. Als Grund für die Tat nannte er, dass ihm das Pärchen nicht aus dem Weg gegangen sei und er sich deshalb verteidigen wollte. Der Gefasste zeigte sich im Zuge der Beschuldigtenvernehmung zur Tat geständig.

Video und Vorgeschichte

Wie die einheimischen Opfer (38, 28) gegenüber der Polizei angaben, waren sie dem Angreifer auf der Straße begegnet. Aus einer Nichtigkeit heraus soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Gesuchte ein Messer zog und zunächst den 38-Jährigen in den Brustbereich stach. Abwehrbewegungen führten zu einer weiteren Schnittverletzung an der Hand.

Die 28-jährige Lebensgefährtin wurde im Zuge der Auseinandersetzung ebenfalls an der Hand verletzt. Im Video ist zu sehen, wie ein zufällig vorbeifahrender Lenker aus dem Auto steigt und versucht, den Täter zu beschwichtigen, der am Ende die Flucht ergreift.