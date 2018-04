Auto-Brand nach Unfall mitten in Wien

Ein Augenzeuge berichtet oe24, dass in der Nacht auf Sonntag ein Auto in der Johnstraße in Wien Feuer gefangen hatte. Laut Zeugen-Angaben seien drei Fahrzeuge bei dem Unfall involviert gewesen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand im Motorraum des Pkw schnell löschen. Verletzte gab es laut Feuerwehr-Angaben keine.

Credit: Viyana Manset Haber

Der Brand-Alarm sei um etwa 0.45 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Innerhalb von einer halben Stunde war die Sache geklärt, sagt die Feuerwehr. Die Aufnahmen aus der Wohnung des Beobachters zeigen den spektakulären Einsatz.